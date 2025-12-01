Projection-débat Elle entend pas la moto de Dominique Fischbach Université Sorbonne-Nouvelle Paris

CINE FAC est heureux de vous inviter à la projection spéciale du film Elle entend pas la moto de Dominique Fischbach, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

Jeudi 18 décembre 2025 à 18H00

Université Sorbonne-Nouvelle

Campus Nation

Salle de cinéma

8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

Métro Nation

Afin de favoriser une plus grande inclusivité, la projection sera en version française sous-titrée français.

Entrée gratuite, réservation obligatoire, plus d’informations et inscription sur : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=514

Synopsis :

À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et

lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des

paysages alpestres, l’histoire du clan se redéploie entre archives

familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans.

Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin

d’épreuve et de résilience. La parole émerge enfin, là où le silence a

longtemps régné.

gratuit

Public adultes. A partir de 16 ans.

