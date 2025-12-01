Projection-débat Elle entend pas la moto de Dominique Fischbach Université Sorbonne-Nouvelle Paris
CINE FAC est heureux de vous inviter à la projection spéciale du film Elle entend pas la moto de Dominique Fischbach, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.
Jeudi 18 décembre 2025 à 18H00
Université Sorbonne-Nouvelle
Campus Nation
Salle de cinéma
8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris
Métro Nation
Afin de favoriser une plus grande inclusivité, la projection sera en version française sous-titrée français.
Entrée gratuite, réservation obligatoire, plus d’informations et inscription sur : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=514
Synopsis :
À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et
lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des
paysages alpestres, l’histoire du clan se redéploie entre archives
familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans.
Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin
d’épreuve et de résilience. La parole émerge enfin, là où le silence a
longtemps régné.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 18h00 à 20h30
gratuit
Entrée gratuite, réservation obligatoire sur : http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=514
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-18T19:00:00+01:00
fin : 2025-12-18T21:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-18T18:00:00+02:00_2025-12-18T20:30:00+02:00
http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=514 https://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas https://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas https://x.com/CineFac