Synopsis : Le 28 octobre 1918, un miracle s’est produit dans les rues de Prague. Spontanément et sans directives claires, les gens dans les rues proclament l’indépendance des nations tchèque et slovaque. Pour beaucoup, c’est une grande surprise. Les combats acharnés sur les fronts de la Première Guerre mondiale se poursuivent et l’empereur Charles cherche un moyen de sauver la monarchie qui s’effondre. La résistance intérieure répond à l’appel de la rue et établit la première loi du nouvel État. Les Tchèques se réjouissent, tout comme la Slovaquie. Et le professeur Ernest Denis, historien, publiciste et organisateur français qui a consacré une grande partie de sa vie à la lutte pour l’indépendance de la Tchécoslovaquie, est lui aussi heureux…

Débat en présence d’Antoin Marès (histoiren), Jean-Philippe Namont (historien) et Marketa Hodouskova (directrice du Festival Czech-In)

Projection : 19 novembre 2025 à 17h30, Centre Malesherbes, Sorbonne Université,

Réservations : aurelie.rouget-garma@sorbonne-universite.fr

Le film est projeté dans le cadre de la Reprise de Czech-In Film Festival. Plus qu’un simple festival, c’est un voyage au cœur de l’Europe, à la découverte de la culture tchèque et d’Europe centrale, où chaque projection vous transportera dans des univers cinématographiques variés. Une fois embarqué, vous ne reviendrez jamais le même !

Festival Czech-In : un pont entre la France et l’Europe centrale, entre le passé et le présent, une fête du cinéma qui vous fera voyager bien au-delà des écrans

Dans le cadre de la 11e édition du festival CZECH-IN

nous présentons une projection spéciale du du documentaire ‘Fondateur Oublié – Ernest Denis’ de Jakub Tabery (2023) République tchèque.

gratuit

Public adultes.

Université Sorbonne Campus Malesherbes 108 Bd Malesherbes 75017 Université Sorbonne MalesherbesParis

