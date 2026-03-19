Projection-débat et visite de ferme Sahune
Projection-débat et visite de ferme Sahune mercredi 1 avril 2026.
Projection-débat et visite de ferme
Salle des fêtes Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 13:15:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales avec ses partenaires, vous propose un cycle d’animations autour de la santé et de l’environnement sur le territoire.
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Salle des fêtes Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 22 53 ceder@ceder-provence.org
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English :
The Parc naturel régional des Baronnies provençales and its partners are offering a series of events focusing on health and the environment in the region.
L’événement Projection-débat et visite de ferme Sahune a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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