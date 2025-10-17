Projection Débat | Fast Fashion Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Projection Débat | Fast Fashion Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris vendredi 17 octobre 2025.
Ven. 17 octobre 18h30> 20h30 |
Le CPA Mado Robin et la Ressourcerie des Batignolles vous proposent une projection-débat sur le thème de la fast fashion, dans le cadre des Journée Nationales de la Réparation.
Plus d’informations sur la programmation à venir
Vendredi 17 octobre de 18h30 à 20h30
Gratuit sur réservation : Prenez vos places sur Billetweb
Le CPA Mado Robin et la Ressourcerie des Batignolles vous proposent une projection-débat sur le thème de la fast fashion, dans le cadre des Journée Nationales de la Réparation.
Le vendredi 17 octobre 2025
de 18h30 à 20h30
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-17T21:30:00+02:00
fin : 2025-10-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-17T18:30:00+02:00_2025-10-17T20:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovich 75017 Paris
https://www.billetweb.fr/pro/madorobin cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr