Projection Débat – Fernand POUILLON en Algérie 1953-1957 Gazette Café Montpellier

Projection Débat – Fernand POUILLON en Algérie 1953-1957 Gazette Café Montpellier mercredi 22 octobre 2025.

Projection Débat – Fernand POUILLON en Algérie 1953-1957 Mercredi 22 octobre, 20h00 Gazette Café Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T20:00:00 – 2025-10-22T21:30:00

Fin : 2025-10-22T20:00:00 – 2025-10-22T21:30:00

Projection du film documentaire « Fernand Pouillon, une architecture habitée , 1953-1957 – Alger » , en présence de la réalisatrice, suivi d’un débat avec la participation de Myriam MAACHI, architecte et spécialistre de Fernand Pouillon.

Gazette Café 6 rue Levat, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie

Projection du film documentaire « _Fernand Pouillon, une architecture habitée , 1953-1957 – Alger_ » , en présence de la réalisatrice, suivi d’un débat avec la participation de Myriam MAACHI, et de…

©Marie-Claire Rubinstein