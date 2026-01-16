Projection débat France-Irlande , tournoi des 6 nations Festival du Journalisme Sportif Laval
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Début : 2026-02-05 20:00:00
fin : 2026-02-05 23:00:00
2026-02-05
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
avec Astrid Bard, Éric Blanc
Intervenants
Astrid Bard
Éric Blanc
Le rugby comme spectacle total, entre tension dramatique et communion populaire. La diffusion du match France-Irlande devient ici un moment éditorial, ponctué de regards de journalistes et commentateurs, de l’avant-match au débat final.
Date jeudi 5 février 2026
Horaire 20h00 23h00
Lieu Cinéville
Entrée libre, sur réservation .
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
