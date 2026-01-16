Projection débat France-Irlande , tournoi des 6 nations Festival du Journalisme Sportif Laval

Projection débat France-Irlande , tournoi des 6 nations Festival du Journalisme Sportif

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

avec Astrid Bard, Éric Blanc

Intervenants

Astrid Bard

Éric Blanc

Le rugby comme spectacle total, entre tension dramatique et communion populaire. La diffusion du match France-Irlande devient ici un moment éditorial, ponctué de regards de journalistes et commentateurs, de l’avant-match au débat final.

Entrée libre, sur réservation .

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

