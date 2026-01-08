Projection débat Salle des fêtes Grignols

Projection débat

Projection du film “Paroles de résistants en Périgord 1940-1944”, en présence de Jean-Pierre Denis, initiateur du documentaire et de Patrice Rolli, historien.

15h, Salle des fêtes. Participation libre.

Mémoire du comté de Grignols 06 86 43 70 01

Salle des fêtes Le Bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 43 70 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film Paroles de résistants en Périgord 1940-1944 , in the presence of Jean-Pierre Denis, initiator of the documentary, and historian Patrice Rolli.

3pm, Salle des fêtes. Free admission.

Mémoire du comté de Grignols 06 86 43 70 01

L’événement Projection débat Grignols a été mis à jour le 2026-01-06 par Vallée de l’Isle en Périgord