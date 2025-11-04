Projection débat Jeunes mères Rue du pré aux dames Chabeuil
Projection débat Jeunes mères Rue du pré aux dames Chabeuil mardi 4 novembre 2025.
Projection débat Jeunes mères
Rue du pré aux dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04 22:00:00
Date(s) :
2025-11-04
Diffusion gratuite du film » Jeunes mères » suivie d’un débat animé et d’un apéritif.
En partenariat avec Culture Ciné.
.
Rue du pré aux dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17 chabeuil-aide-partage@orange.fr
English :
Free screening of the film « Jeunes mères » followed by a lively debate and aperitif.
In partnership with Culture Ciné.
German :
Kostenlose Ausstrahlung des Films « Junge Mütter », gefolgt von einer lebhaften Debatte und einem Aperitif.
In Partnerschaft mit Culture Ciné.
Italiano :
Proiezione gratuita del film « Jeunes mères » seguita da un vivace dibattito e da un aperitivo.
In collaborazione con Culture Ciné.
Espanol :
Proyección gratuita de la película « Jeunes mères » seguida de un animado debate y un aperitivo.
En colaboración con Culture Ciné.
L’événement Projection débat Jeunes mères Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-08 par Valence Romans Tourisme