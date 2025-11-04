Projection débat Jeunes mères Rue du pré aux dames Chabeuil

Rue du pré aux dames Centre culturel Chabeuil

4 novembre 2025, 18:00-22:00

fin : 2025-11-04 22:00:00

2025-11-04

Diffusion gratuite du film » Jeunes mères » suivie d’un débat animé et d’un apéritif.

En partenariat avec Culture Ciné.

Rue du pré aux dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17 chabeuil-aide-partage@orange.fr

English :

Free screening of the film « Jeunes mères » followed by a lively debate and aperitif.

In partnership with Culture Ciné.

German :

Kostenlose Ausstrahlung des Films « Junge Mütter », gefolgt von einer lebhaften Debatte und einem Aperitif.

In Partnerschaft mit Culture Ciné.

Italiano :

Proiezione gratuita del film « Jeunes mères » seguita da un vivace dibattito e da un aperitivo.

In collaborazione con Culture Ciné.

Espanol :

Proyección gratuita de la película « Jeunes mères » seguida de un animado debate y un aperitivo.

En colaboración con Culture Ciné.

