Projection débat La ferme des Bertand Cinéma le Rio Mirecourt
Projection débat La ferme des Bertand Cinéma le Rio Mirecourt jeudi 29 janvier 2026.
Projection débat La ferme des Bertand
Cinéma le Rio 4 bis rue Sainte Cécile Cinéma le Rio Mirecourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-29 19:45:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Projection débat La ferme des Bertand.
Cinéma le Rio
Venez nombreux à la soirée débat organisée par 4 élèves de BTS du Campus de Mirecourt autour du film La Ferme des Bertrand .
Tarifs 4€ scolaire, 5,5€ hors scolaire.Tout public
.
Cinéma le Rio 4 bis rue Sainte Cécile Cinéma le Rio Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 17 29 cinemario@ccmirecourtdompaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening debate La ferme des Bertand.
Cinéma le Rio
Come and join us for the evening debate organized by 4 BTS students from the Mirecourt Campus around the film La Ferme des Bertrand .
Prices: 4? for schoolchildren, 5.5? for non-schoolchildren.
L’événement Projection débat La ferme des Bertand Mirecourt a été mis à jour le 2026-01-20 par OT MIRECOURT