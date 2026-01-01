Projection débat La ferme des Bertand Cinéma le Rio Mirecourt

Projection débat La ferme des Bertand

Cinéma le Rio 4 bis rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Jeudi 2026-01-29 19:45:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Projection débat La ferme des Bertand.

Cinéma le Rio

Venez nombreux à la soirée débat organisée par 4 élèves de BTS du Campus de Mirecourt autour du film La Ferme des Bertrand .

Tarifs 4€ scolaire, 5,5€ hors scolaire.Tout public

.

Cinéma le Rio 4 bis rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 17 29 cinemario@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Screening debate La ferme des Bertand.

Cinéma le Rio

Come and join us for the evening debate organized by 4 BTS students from the Mirecourt Campus around the film La Ferme des Bertrand .

Prices: 4? for schoolchildren, 5.5? for non-schoolchildren.

