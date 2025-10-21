Projection-débat. La guerre en tête Auditorium Simone Veil Bruz

Projection-débat. La guerre en tête Auditorium Simone Veil Bruz mardi 21 octobre 2025.

Projection-débat. La guerre en tête Auditorium Simone Veil Bruz Mardi 21 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Romain Huët, co-réalisateur de Après le Printemps : vie ordinaire de combattants syriens, vient de rentrer de Syrie. Il nous partage ses témoignages et analyses des réalités humaines dans les conflits

Une analyse directe et sans filtre de l’intimité et des réalités humaines vécues au cœur des conflits, telle est l’approche de Romain Huët, spécialiste des dynamiques de violence et des mouvements sociaux contemporains. Après la projection de son film co-réalisé avec Laurent L’Hermite, ce Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Rennes 2 partagera ses témoignages et analyses également sur l’Ukraine et répondra à vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-21T22:15:00.000+02:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/projection-debat/la-guerre-en-tete

Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine