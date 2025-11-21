Projection-débat Le dernier visiteur de Camille Ponsin Cinéma Victoria Aix-les-Bains

Projection-débat Le dernier visiteur de Camille Ponsin

Cinéma Victoria 36 avenue Victoria Aix-les-Bains Savoie

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Dans le cadre du Mois du film documentaire et du cycle Chemins des toiles , la bibliothèque municipale vous invite à une soirée de projection-débat autour du film Le dernier visiteur de Camille Ponsin.

Cinéma Victoria 36 avenue Victoria Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 61 29 40 l.mouchetan@aixlesbains.fr

English :

As part of Documentary Film Month and the Chemins des toiles cycle, the municipal library invites you to an evening screening and discussion of Camille Ponsin’s film Le dernier visiteur.

German :

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms und der Reihe Chemins des toiles (Wege der Leinwände) lädt die Stadtbibliothek zu einem Filmabend mit Diskussion über den Film Le dernier visiteur von Camille Ponsin ein.

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Cinema Documentario e della serie Chemins des toiles , la biblioteca comunale vi invita a una serata di proiezione e dibattito sul film Le dernier visiteur (L’ultimo visitatore) di Camille Ponsin.

Espanol :

En el marco del Mes del Cine Documental y del ciclo Chemins des toiles , la biblioteca municipal le invita a una velada de proyección y debate sobre la película Le dernier visiteur (El último visitante), de Camille Ponsin.

