Projection Débat Le Vivant qui se défend Cinéma Le Forum Sarreguemines

Projection Débat Le Vivant qui se défend Cinéma Le Forum Sarreguemines jeudi 16 octobre 2025.

Projection Débat Le Vivant qui se défend

Cinéma Le Forum 1 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

10.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-16 19:30:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

Date(s) :

2025-10-16

La projection et le débat sont organisés par Unis pour la Terre .

Le Vivant qui se défend est un long métrage documentaire (90 min= de Vincent Versat.

Le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation.

Partant d’un récit personnel et sensible, le Vivant qui se défend fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats, en traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

Les billets peuvent être achetés en prévente auprès de l’association par mail.Tout public

10.9 .

Cinéma Le Forum 1 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est unispourlaterre@gmail.com

English :

The screening and debate are organized by United for the Earth .

Le Vivant qui se défend is a feature-length documentary (90 min=) by Vincent Versat.

The film retraces his journey between militancy and naturalism, his search for a balance between combat and contemplation.

Based on a personal and sensitive account, Le Vivant qui se défend makes the link between wild animals and the struggles being waged all over France against the destruction of their habitats, tracing a path to live with dignity and face what’s to come.

Tickets can be purchased in advance from the association by e-mail.

German :

Die Filmvorführung und die Diskussion werden von Unis pour la Terre organisiert.

Le Vivant qui se défend ist ein Dokumentarfilm (90 min=) von Vincent Versat.

Der Film zeichnet seinen Weg zwischen Aktivismus und Naturalismus nach, seine Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Kampf und Kontemplation.

Ausgehend von einer persönlichen und sensiblen Erzählung stellt Le Vivant qui se défend eine Verbindung zwischen den wilden Tieren und den Kämpfen her, die überall in Frankreich gegen die Zerstörung ihrer Lebensräume geführt werden, und zeichnet einen Weg auf, um in Würde zu leben und sich dem Kommenden zu stellen.

Karten können im Vorverkauf bei der Organisation per E-Mail erworben werden.

Italiano :

La proiezione e il dibattito sono organizzati da United for the Earth .

Le Vivant qui se défend è un documentario di 90 minuti di Vincent Versat.

Il film ripercorre il suo viaggio tra militanza e naturalismo, la sua ricerca di un equilibrio tra combattimento e contemplazione.

Basato su un delicato racconto personale, Le Vivant qui se défend crea un legame tra gli animali selvatici e le lotte condotte in tutta la Francia contro la distruzione del loro habitat, tracciando un percorso per vivere con dignità e affrontare ciò che ci aspetta.

I biglietti possono essere acquistati in anticipo presso l’associazione via e-mail.

Espanol :

La proyección y el debate están organizados por Unidos por la Tierra .

Le Vivant qui se défend es un largometraje documental (90 min=) de Vincent Versat.

La película recorre su itinerario entre militancia y naturalismo, su búsqueda de un equilibrio entre combate y contemplación.

A partir de un sensible relato personal, Le Vivant qui se défend establece un vínculo entre los animales salvajes y las luchas que se libran en toda Francia contra la destrucción de sus hábitats, trazando un camino para vivir con dignidad y afrontar lo que nos espera.

Las entradas pueden adquirirse con antelación en la asociación por correo electrónico.

L’événement Projection Débat Le Vivant qui se défend Sarreguemines a été mis à jour le 2025-10-06 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES