Projection débat Les 5 vies de Ladji Doucouré Festival du Journalisme Sportif Laval

Projection débat Les 5 vies de Ladji Doucouré Festival du Journalisme Sportif
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
réalisé et en présence de Fabien Duflos et Thomas Sribi, Ladji Doucouré (sous réserve).
Intervenants
Fabien Duflos
Thomas Sribi
Ladji Doucouré (sous réserve)
Une carrière ne tient pas en une médaille. Elle se prolonge, se transforme, se fragmente. À travers le parcours de Ladji Doucouré, ce documentaire raconte l’après, les renaissances et les reconstructions, quand les projecteurs s’éteignent et que l’athlète redevient un homme parmi les autres.
Date jeudi 5 février 2026
Horaire 09h00 11h00
Lieu Cinéville
Entrée libre, sur réservation .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
