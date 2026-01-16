Projection débat Les 5 vies de Ladji Doucouré Festival du Journalisme Sportif

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 09:00:00

fin : 2026-02-05 11:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

réalisé et en présence de Fabien Duflos et Thomas Sribi, Ladji Doucouré (sous réserve).

Intervenants

Fabien Duflos

Thomas Sribi

Ladji Doucouré (sous réserve)

Une carrière ne tient pas en une médaille. Elle se prolonge, se transforme, se fragmente. À travers le parcours de Ladji Doucouré, ce documentaire raconte l’après, les renaissances et les reconstructions, quand les projecteurs s’éteignent et que l’athlète redevient un homme parmi les autres.

Date jeudi 5 février 2026

Horaire 09h00 11h00

Lieu Cinéville

Entrée libre, sur réservation .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

L’événement Projection débat Les 5 vies de Ladji Doucouré Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME