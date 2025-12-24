Projection-débat Les Reines du Foot, Cinéma Le Colbert Aubusson

Projection-débat Les Reines du Foot

Cinéma Le Colbert 50 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

LE TOUR DE FRANCE DES REINES DU FOOT FAIT ÉTAPE À AUBUSSON.

Le cinéma-débat événement autour du documentaire Les Reines du Foot fait l’objet d’une séance au cinéma d’Aubusson, le vendredi 16 janvier, à 18h00.

Des joueuses des Reines du Foot, le co-réalisateur du film, Valentin Nonorgue, et des experts du sport-santé et du sport féminin débattront et échangeront avec le public.

Dans le petit village de Calès en Dordogne (370 habitants), une équipe de football originale rassemble une trentaine de joueuses âgées de 50 à 74 ans les Reines du Foot Souvent retraitées et grands-mères, ces femmes poursuivent un rêve jouer la Coupe du monde des Mamies foot, en Afrique du Sud. Le documentaire suit l’aventure de ces femmes aux parcours de vie parfois cabossés. Elles s’amusent sur le terrain, partagent des moments inoubliables, soignent leurs maux physiques et psychologiques. .

Cinéma Le Colbert 50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection-débat Les Reines du Foot

L’événement Projection-débat Les Reines du Foot Aubusson a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Aubusson-Felletin