Projection-débat Les Trois Tchoum (2021), en présence de Michel Neyroud, réalisateur Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Projection-débat Les Trois Tchoum (2021), en présence de Michel Neyroud, réalisateur

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05

Les Trois Tchoum (2021) est un film de Michel Neyroud et d’Arsène Kapikian. Après une migration de trois cents kilomètres depuis la plaine de l’Ob inférieur dans l’okroug autonome Iamalo-Nénètse (Grand Nord de la Fédération de Russie), les trois frères du clan Venengo, des Khanty septentrionaux, se sont installés pour l’été dans les montagnes de l’Oural polaire. Sous leurs grandes tentes coniques, des tchoum, les femmes soignent les enfants en bas âge et cousent les bottes et les manteaux en fourrures pour le prochain hiver. Malgré le mauvais temps, les hommes gardent le troupeau d’un millier de rennes dans des vallées et sommets en altitude. La bonne humeur des éleveurs en toundra comme le travail des femmes du cuir ne résonne pas avec le pessimisme décliniste du discours des médias télévisuels le bonheur est présent chaque jour chez les petits et les grands. Les nouvelles inventions (PC, talkie-walkie, téléphone satellite, machine à laver) sont au contraire intégrées au mieux-vivre ensemble de la communauté familiale.

Ce film est la première partie de la tétralogie documentaire Le clan Venengo consacrée au petit monde invisible des Khanty de l’Arctique sibérien et de leur parcours nomade d’éleveurs de rennes.

Michel Neyroud est géographe, cartographe & documentariste. Professeur en collège, il s’intéresse depuis 2007 aux communautés en marge plus ou moins visibles d’Asie septentrionale.

Arsène Kapikian est un réalisateur, compositeur et professeur d’éducation musicale français, connu pour ses nombreux documentaires.

Projection en partenariat avec l’Université Ouverte Université de Franche-Comté, en tant que site décentralisé de l’UO

Durée 1h30

