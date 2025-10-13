Projection/débat l’illusion de l’abondance Habitat jeunes les Oiseaux Besançon

Projection/débat l’illusion de l’abondance Habitat jeunes les Oiseaux Besançon lundi 13 octobre 2025.

Projection/débat l’illusion de l’abondance

Habitat jeunes les Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 20:00:00

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

Amnesty International Besançon, en partenariat avec le CCFD/Terre solidaire, organise une projection/débat du documentaire L’illusion de l’abondance .

Ce documentaire réalisé par Erika González Ramírez et Matthieu Lietaert, coproduit par le CCFD-Terre Solidaire aborde la question de l’extractivisme (exploitation à très grande échelle de minerais avec des conséquences importantes sur les Droits Humains et l’environnement) dans 3 pays d’Amérique du Sud. Cette soirée s’inscrit dans les campagnes Justice climatique d’Amnesty International et Abus des multinationales. .

Habitat jeunes les Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Projection/débat l’illusion de l’abondance

German : Projection/débat l’illusion de l’abondance

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection/débat l’illusion de l’abondance Besançon a été mis à jour le 2025-10-07 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON