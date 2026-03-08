Projection-débat Auditorium Clancier Limoges

Projection-débat

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Ciné-débat sur les papillons des zones humides avec le documentaire Ô papillons de Marie Daniel et Fabien Mazzocco. Vous profiterez également de la présence d’Amandine Sanchez, du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CEN), et de Frédéric Dissard, de la Société entomologique du Limousin (SEL).

Informations complémentaires auprès de la médiathèque. .

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection-débat

L’événement Projection-débat Limoges a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Limoges Métropole