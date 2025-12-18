Projection-débat Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Les Conseils de Quartier vous proposent la projection du film “La dernière chance” de John Huston suivie d’un débat.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

réservation conseillée à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR



