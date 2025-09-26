Projection-Débat • Michel Vaillant Théâtre de Cusset Cusset

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : Vendredi 2025-09-26 19:30:00

Dans le cadre de la 8e édition du Festival « Venez Buller à Cusset », le Théâtre de Cusset diffusera le film « Michel Vaillant », le vendredi 26 septembre à 19h30, suivie d’une discussion avec des invités aussi passionnants que passionnés.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

As part of the 8th edition of the « Venez Buller à Cusset » Festival, the Théâtre de Cusset will be showing the film « Michel Vaillant », on Friday September 26 at 7:30pm, followed by a discussion with guests as passionate as they are passionate.

German :

Im Rahmen der 8. Ausgabe des Festivals « Venez Buller à Cusset » zeigt das Théâtre de Cusset am Freitag, den 26. September um 19.30 Uhr den Film « Michel Vaillant », gefolgt von einer Diskussion mit ebenso spannenden wie leidenschaftlichen Gästen.

Italiano :

Nell’ambito dell’ottava edizione del Festival « Venez Buller à Cusset », il Théâtre de Cusset proietterà il film « Michel Vaillant » venerdì 26 settembre alle 19.30, seguito da un dibattito con ospiti tanto affascinanti quanto appassionati.

Espanol :

En el marco de la 8ª edición del Festival « Venez Buller à Cusset », el Théâtre de Cusset proyecta el viernes 26 de septiembre a las 19.30 horas la película « Michel Vaillant », seguida de un coloquio con invitados tan fascinantes como apasionados.

