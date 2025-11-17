Projection-débat : Milada l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, Paris

Le film retrace le destin bouleversant de Milada Horáková, figure emblématique de la résistance tchèque, emprisonnée par les nazis, puis condamnée à mort par le régime communiste en 1950. Femme de convictions et de courage, elle incarne la lutte pour la vérité, la démocratie et la liberté. Malgré les appels à la clémence d’Albert Einstein, Winston Churchill ou Eleanor Roosevelt, Milada Horáková fut exécutée le 27 juin 1950.

À travers cette œuvre poignante, David Mrnka rend hommage à une femme dont la droiture morale et le sens du devoir résonnent encore aujourd’hui. Milada interroge les valeurs universelles de liberté, d’amour, d’espoir et de sacrifice, plus que jamais d’actualité.

Réalisation : David Mrnka, 2017 Durée : 130mn.

Lundi 17 novembre à 19h00 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, projection de Milada, en mémoire de Milada Horáková, victime du communisme, exécutée il y a 75 ans. Suivie d’un échange avec les historiens Catherine Horel et Jean-Philippe Namont.

Le lundi 17 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

réservation obligatoire : kinovisegrad@hotmail.com

Public adultes. A partir de -18 ans.

l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 5 Rue de Lobau, 75004 Paris

https://czech-in-film-festival.fr/2025/10/24/projection-du-film-milada-seance-hors-les-murs/ kinovisegrad@hotmail.com https://www.facebook.com/events/1752990358662005/ https://www.facebook.com/events/1752990358662005/