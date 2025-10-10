Projection Débat Nant

Projection Débat Nant vendredi 10 octobre 2025.

Projection Débat

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Cultiver la pluie , un film de Mark Khanne

Trop d’eau, pas assez d’eau, sécheresses, inondations ! Alertés, les trois auteurs du film sont allés à la rencontre d’une quinzaine d’acteurs et d’agriculteurs engagés sur la question de l’eau, dont Francis Hallé, l’éminent botaniste, grand défenseur de la forêt.

Du Larzac au Béarn, du Roussillon à l’Alsace, et même sur une île du Cap-Vert où il n’a pas plu depuis treize ans, le documentaire montre l’efficacité de l’agroforesterie, du maraîchage sur sol vivant, de l’hydrologie régénérative,ou encore de la ville-éponge face aux à-coups climatiques.

Produit par Les Films Figures Libres et POM.tv, Cultiver la pluie (1h10 | France | 2025)

A 20h, au Petit Hall .

Nant 12230 Aveyron Occitanie contact@nantentansition.org

English :

Cultivating the Rain, a film by Mark Khanne

German :

Cultivating the Rain , ein Film von Mark Khanne

Italiano :

Coltivare la pioggia , un film di Mark Khanne

Espanol :

Cultivar la lluvia , una película de Mark Khanne

L’événement Projection Débat Nant a été mis à jour le 2025-09-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)