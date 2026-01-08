Projection Débat

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le Vivant qui se Défend un documentaire de Vincent Verzat

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa. Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, Le VIVANT qui se défend fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. “Le VIVANT qui se défend” trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

A 20h30, au Petit Hall .

Nant 12230 Aveyron Occitanie contact@nantentansition.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Vivant qui se Défend , a documentary by Vincent Verzat

