Projection/débat : On dirait Nino Ferrer Cahors
mardi 24 novembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Projection/débat : On dirait Nino Ferrer
185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 18:00:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Un film de Caterina Profili (France, 2004, 54 min)
Dans le cadre du Mois du film documentaire, en présence d’Arthur et Pierre Ferrari.
Un film de Caterina Profili (France, 2004, 54 min)
Dans le cadre du Mois du film documentaire, en présence d’Arthur et Pierre Ferrari.
.
185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A film by Caterina Profili (France, 2004, 54 min)
As part of Documentary Film Month, with Arthur and Pierre Ferrari in attendance.
L’événement Projection/débat : On dirait Nino Ferrer Cahors a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Médiation scolaire « Paysage à composer », Cité Bessières, Cahors 18 septembre 2026
- Journées européeennes du patrimoine à Cahors, La ville de Cahors, Cahors 19 septembre 2026
- Observation de la biodiversité au pont Valentré, Pont Valentré, Cahors 19 septembre 2026
- Visite libre : tout le monde sur le Pont Valentré, Pont Valentré, Cahors 19 septembre 2026
- Déambulation libre au théâtre de Cahors, Théâtre de Cahors, Cahors 19 septembre 2026