Informations pratiques

Cahors

Projection/débat : On dirait Nino Ferrer

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Un film de Caterina Profili (France, 2004, 54 min)

Dans le cadre du Mois du film documentaire, en présence d’Arthur et Pierre Ferrari.

Un film de Caterina Profili (France, 2004, 54 min)

Dans le cadre du Mois du film documentaire, en présence d’Arthur et Pierre Ferrari.

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185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

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English :

A film by Caterina Profili (France, 2004, 54 min)

As part of Documentary Film Month, with Arthur and Pierre Ferrari in attendance.

L’événement Projection/débat : On dirait Nino Ferrer Cahors a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot