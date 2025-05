Projection – débat « Parcours de dissidents » d’Euzhan Palcy – Maison des Haubans Nantes, 26 mai 2025 18:00, Nantes.

Projection – débat « Parcours de dissidents » d’Euzhan Palcy Lundi 26 mai, 20h00 Maison des Haubans

Le documentaire d’Euzhan Palcy met en lumière l’histoire oubliée des dissidents, ces hommes et femmes de Martinique et Guadeloupe qui quittèrent leurs îles entre 1940 et 1943 pour rejoindre, via La Dominique et Sainte-Lucie, les Forces Françaises Libres de De Gaulle, le « Général Micro ». Entrecoupé de rares images d’archives, le film fait la part belle aux entretiens avec ces résistants qui racontent leur passé avec beaucoup de passion, d’humilité, d’humour, de distance, et parfois de rancune. Car une fois l’effervescence de 1945 passée, le retour aux Antilles fut douloureux pour ces anciens combattants qui peinent encore aujourd’hui à être reconnus. Euzhan Palcy leur rend ainsi hommage afin que leur histoire ne soit pas oubliée. La réalisatrice martiniquaise fut saluée d’un Oscar d’honneur en 2022 pour l’ensemble de son oeuvre.

Par l’Association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique

Maison des Haubans 1 bis boulevard de Berlin Nantes 44000

