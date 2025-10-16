Projection débat « Penser l’incertitude » Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion Le Port

Projection débat « Penser l’incertitude » Jeudi 16 octobre, 17h00 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, l’ENSA-La Réunion organise la projection du documentaire « Penser l’incertitude » en présence de Magalie MUNIER Architecte / Maître de Conférences à l’ENSA-La Réunion (animatrice du débat) et d’architectes locaux et de professionnels.

{Synopsis}

PENSER L’INCERTITUDE

UN FILM DE CHRISTIAN BARANI

Documentaire / France / 2024 / 1h 39min.

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte.

Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, les jeunes professionnel.le.s témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de La Réunion 974 Le Port Le Port 97420 La Réunion 02 62 45 71 70

