Projection débat Revivre de Karim Dridi Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Projection débat Revivre de Karim Dridi

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

La commune de Clohars-Carnoët devient ville ambassadrice du don d’organes et propose à cette occasion la projection d’un film documentaire Revivre de Karim Dridi, suivie d’un débat.

À l’hôpital de la Timone, à Marseille, dans le service de réanimation pédiatrique, Sélim, trois mois, attend une transplantation cardiaque et Luna, neuf mois, une greffe de foie. Dans le quotidien de leurs parents, la peur et la peine côtoient la joie et l’espoir. Ils luttent jour et nuit, portés par leur amour et leur courage, épaulés par une équipe médicale dévouée, pour ramener leurs enfants à une vie normale.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

