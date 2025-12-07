Projection – débat : « Simone Veil et ses sœurs » de David Teboul Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Projection – débat : « Simone Veil et ses sœurs » de David Teboul Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 7 décembre 2025.

Madeleine dite Milou, Denise et Simone Jacob, la future Simone Veil, vivent une enfance heureuse à Nice avant que la Seconde Guerre mondiale ne brise leur bonheur. À partir de correspondances inédites et de journaux familiaux, ce film, porté par un casting de voix d’acteurs exceptionnels, raconte le destin tragique des sœurs Jacob, l’expérience intime de l’enfer des camps et la vie d’après.

En présence de David Teboul, réalisateur.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

France, documentaire, 90 min, 10.7 Productions, France Télévisions, 2022.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 16h00 à 18h45

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

