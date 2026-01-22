Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques

arboretum de la Tuillière Ayen Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Projections debat en collaboration avec le Collectif ‘Vivre ensemble durablement’ et Terres des Hommes d’Ayen

Vendredi 30 janvier 19H00 Gonflement des terres et changements climatiques

Projection gratuite

Suivi par un pot d’amitié

Info et inscription au 07.82.16.74.62 ou contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com .

arboretum de la Tuillière Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 74 62 contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques

L’événement Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques Ayen a été mis à jour le 2026-01-19 par Brive Tourisme