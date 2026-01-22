Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques Ayen
Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques Ayen vendredi 30 janvier 2026.
Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques
arboretum de la Tuillière Ayen Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Projections debat en collaboration avec le Collectif ‘Vivre ensemble durablement’ et Terres des Hommes d’Ayen
Vendredi 30 janvier 19H00 Gonflement des terres et changements climatiques
Projection gratuite
Suivi par un pot d’amitié
Info et inscription au 07.82.16.74.62 ou contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com .
arboretum de la Tuillière Ayen 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 74 62 contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques
L’événement Projection débat sur Gonflement des terres et changements climatiques Ayen a été mis à jour le 2026-01-19 par Brive Tourisme