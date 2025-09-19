Projection-débat Suzanne Jannin femme de l’air, femme de l’ombre Archives Départementales de la Meuse Bar-le-Duc

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

Suzanne Jannin femme de l’air, femme de l’ombre , film documentaire de Olivier Sarrazin.

Dentiste à Verdun, cette résistante a mené une activité clandestine importante durant l’occupation et a accompagné des convois ramenant des déportés d’Allemagne en France. Passionnée d’aviation, elle s’engage par la suite dans l’armée de l’air française… À travers le film documentaire qui lui est consacré, découvrez le destin exceptionnel de Suzanne Jannin.

Projection suivie d’un échange avec Olivier Sarrazin. Animation proposée dans le cadre de l’exposition Résistance en Meuse.

Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public

Archives Départementales de la Meuse 26 Rue d’Aulnois

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 89 archives@meuse.fr

English :

« Suzanne Jannin: femme de l?air, femme de l?ombre », documentary film by Olivier Sarrazin.

A dentist in Verdun, this Resistance fighter carried out a great deal of clandestine activity during the Occupation, accompanying convoys bringing deportees back to France from Germany. An aviation enthusiast, she later joined the French Air Force… Discover the exceptional destiny of Suzanne Jannin through the documentary film dedicated to her.

Screening followed by a discussion with Olivier Sarrazin. Event organized as part of the exhibition Résistance en Meuse.

Free admission. PMR access.

German :

« Suzanne Jannin: femme de l’air, femme de l’ombre », Dokumentarfilm von Olivier Sarrazin.

Die Zahnärztin aus Verdun war während der Besatzungszeit eine wichtige Widerstandskämpferin und begleitete Konvois, die Deportierte aus Deutschland nach Frankreich zurückbrachten. Als leidenschaftliche Fliegerin trat sie später in die französische Luftwaffe ein… Entdecken Sie das außergewöhnliche Schicksal von Suzanne Jannin in dem Dokumentarfilm über sie.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Gespräch mit Olivier Sarrazin statt. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ausstellung Résistance en Meuse statt.

Der Eintritt ist frei. Zugang für Behinderte.

Italiano :

« Suzanne Jannin: femme de l’air, femme de l’ombre », documentario di Olivier Sarrazin.

Dentista a Verdun, questa combattente della Resistenza svolse molte attività clandestine durante l’occupazione e accompagnò i convogli che riportavano i deportati in Francia dalla Germania. Appassionata di aviazione, in seguito si arruolò nell’aviazione francese… Scoprite l’eccezionale destino di Suzanne Jannin in questo film documentario su di lei.

Proiezione seguita da un dibattito con Olivier Sarrazin. Evento organizzato nell’ambito della mostra Resistenza nella Mosa.

Ingresso libero. Accesso PRM.

Espanol :

« Suzanne Jannin: femme de l?air, femme de l?ombre », documental de Olivier Sarrazin.

Dentista en Verdún, esta combatiente de la Resistencia llevó a cabo una gran actividad clandestina durante la Ocupación y acompañó a los convoyes que traían deportados a Francia desde Alemania. Aficionada a la aviación, más tarde se alistó en las fuerzas aéreas francesas… Descubra el destino excepcional de Suzanne Jannin en este documental sobre ella.

Proyección seguida de un coloquio con Olivier Sarrazin. Evento organizado en el marco de la exposición Resistencia en el Mosa.

Entrada gratuita. Acceso PMR.

