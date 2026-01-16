Projection-débat Têtes plongeantes faire équipe pour la santé mentale Festival du Journalisme Sportif Laval
Début : 2026-02-04 09:00:00
fin : 2026-02-04 11:00:00
2026-02-04
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
réalisé par Lenny Grosman et Ronan Boscher.
Intervenants
Lenny Grosman
Ronan Boscher
Il y a ce que l’on montre, et ce que l’on garde pour soi. Le sport de haut niveau a longtemps appris à masquer les fragilités derrière la performance. Têtes plongeantes choisit de regarder autrement non pas la victoire, mais l’équilibre, non pas l’individu seul, mais le collectif qui soutient.
Entrée libre, sur réservation .
English :
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
