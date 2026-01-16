Projection-débat Têtes plongeantes faire équipe pour la santé mentale Festival du Journalisme Sportif Laval

Projection-débat Têtes plongeantes faire équipe pour la santé mentale Festival du Journalisme Sportif Laval mercredi 4 février 2026.

Projection-débat Têtes plongeantes faire équipe pour la santé mentale Festival du Journalisme Sportif

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 09:00:00
fin : 2026-02-04 11:00:00

Date(s) :
2026-02-04

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
réalisé par Lenny Grosman et Ronan Boscher.

Intervenants
Lenny Grosman
Ronan Boscher
Il y a ce que l’on montre, et ce que l’on garde pour soi. Le sport de haut niveau a longtemps appris à masquer les fragilités derrière la performance. Têtes plongeantes choisit de regarder autrement non pas la victoire, mais l’équilibre, non pas l’individu seul, mais le collectif qui soutient.

Date mercredi 4 février 2026
Horaire 09h00 11h00
Lieu Cinéville
Entrée libre, sur réservation   .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

L’événement Projection-débat Têtes plongeantes faire équipe pour la santé mentale Festival du Journalisme Sportif Laval a été mis à jour le 2026-01-16 par LAVAL TOURISME