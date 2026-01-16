Projection-débat The FIFA Family suivi d’un débat l’effet Trump sur le sport Festival du Journalisme Sportif Laval

Projection-débat The FIFA Family suivi d’un débat l’effet Trump sur le sport Festival du Journalisme Sportif

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Début : 2026-02-05 09:00:00
fin : 2026-02-05 11:00:00

2026-02-05

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
avec Lukas Aubin (chercheur expert à l’IRIS), Jean-Philippe Leclaire, Brieux Férot (SoPress)

Intervenants
Lukas Aubin
Jean-Philippe Leclaire
Brieux Férot
Pouvoir, argent et politique le sport mondial sous influence. À partir du documentaire The FIFA Family, le débat interroge les nouvelles formes de domination et les conséquences géopolitiques sur le récit sportif et le travail des journalistes.

Date jeudi 5 février 2026
Horaire 14h00 16h00
Lieu Cinéville
Entrée libre, sur réservation   .

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

