Projection-débat The FIFA Family suivi d’un débat l’effet Trump sur le sport Festival du Journalisme Sportif Laval

Projection-débat The FIFA Family suivi d'un débat l'effet Trump sur le sport Festival du Journalisme Sportif
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Début : 2026-02-05 09:00:00
fin : 2026-02-05 11:00:00
2026-02-05
Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.
avec Lukas Aubin (chercheur expert à l’IRIS), Jean-Philippe Leclaire, Brieux Férot (SoPress)
Intervenants
Lukas Aubin
Jean-Philippe Leclaire
Brieux Férot
Pouvoir, argent et politique le sport mondial sous influence. À partir du documentaire The FIFA Family, le débat interroge les nouvelles formes de domination et les conséquences géopolitiques sur le récit sportif et le travail des journalistes.
Date jeudi 5 février 2026
Horaire 14h00 16h00
Lieu Cinéville
Entrée libre, sur réservation .
English :
The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.
