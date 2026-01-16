Projection-débat The FIFA Family suivi d’un débat l’effet Trump sur le sport Festival du Journalisme Sportif Laval

Projection-débat The FIFA Family suivi d’un débat l’effet Trump sur le sport Festival du Journalisme Sportif

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

avec Lukas Aubin (chercheur expert à l’IRIS), Jean-Philippe Leclaire, Brieux Férot (SoPress)

Intervenants

Lukas Aubin

Jean-Philippe Leclaire

Brieux Férot

Pouvoir, argent et politique le sport mondial sous influence. À partir du documentaire The FIFA Family, le débat interroge les nouvelles formes de domination et les conséquences géopolitiques sur le récit sportif et le travail des journalistes.

Entrée libre, sur réservation .

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

