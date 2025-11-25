Projection-débat TRANSMETTRE, dans le cadre du Festival Alimenterre Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert
Projection-débat TRANSMETTRE, dans le cadre du Festival Alimenterre
Salle des fêtes 30 Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-25 20:00:00
fin : 2025-11-25 22:00:00
2025-11-25
Soirée projection du film TRANSMETTRE, dans le cadre du Festival Alimenterre.
Le film sera suivi d’un échange animé par Solidarité Paysans Haute-Saône, puis d’un pot convivial offert par la communauté de communes Haute Comté.
Gratuit
Ouvert à toutes et tous
Réservation conseillée par mail ou téléphone.
Evénement organisé par la Communauté de Communes Haute Comté, la MFR de Fougerolles, la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône et les associations Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté et Solidarité Paysans Haute-Saône. .
Salle des fêtes 30 Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 17 93 contact@cchc.fr
