Projection-débat TRANSMETTRE, dans le cadre du Festival Alimenterre Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert

Salle des fêtes 30 Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 22:00:00

2025-11-25

Soirée projection du film TRANSMETTRE, dans le cadre du Festival Alimenterre.

Le film sera suivi d’un échange animé par Solidarité Paysans Haute-Saône, puis d’un pot convivial offert par la communauté de communes Haute Comté.

Ouvert à toutes et tous

Réservation conseillée par mail ou téléphone.

Evénement organisé par la Communauté de Communes Haute Comté, la MFR de Fougerolles, la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône et les associations Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté et Solidarité Paysans Haute-Saône. .

Salle des fêtes 30 Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

