Projection-débat TRANSMETTRE Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Projection-débat TRANSMETTRE

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Le CCFD Terre Solidaire propose Transmettre , un film de Jérôme Zindy puis débat avec le public. .

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93

