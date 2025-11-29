Projection-débat TRANSMETTRE Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie
Projection-débat TRANSMETTRE Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie samedi 29 novembre 2025.
Projection-débat TRANSMETTRE
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Le CCFD Terre Solidaire propose Transmettre , un film de Jérôme Zindy puis débat avec le public. .
Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93
English : Projection-débat TRANSMETTRE
German : Projection-débat TRANSMETTRE
Italiano :
Espanol : Projection-débat TRANSMETTRE
L’événement Projection-débat TRANSMETTRE Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn