Projection-débat « Un précipice immense dans les émotions de la terre »

Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Objet artistique en lui-même, ce film fait suite à l’exposition et au livre Un Précipice immense dans les émotions de la Terre dont il reprend et enrichit les contenus dans d’autres formes.

À travers l’histoire d’un petit territoire d’une haute vallée pyrénéenne, ce film s’attache aux enjeux climatiques et écologiques qui défient l’humanité. Il croise des regards artistiques, poétiques, philosophiques et scientifiques dans des associations d’images, de pensées et de musiques, privilégiant l’approche émotionnelle et sociale.

Ce film essaie d’être au service de l’action pédagogique. Au-delà des prises de conscience, il se propose d’inviter à l’action sociale face aux immenses défis qui nous attendent. .

