Projection-débat : Une vie comme une autre, de Faustine Cros Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 18 mars, 18h30 dans la limite des places disponibles

Faustine Cros plonge dans les souvenirs filmés et épluche les vidéos de sa propre enfance, couche par couche, jusqu’à ce que la dynamique familiale complexe devienne progressivement visible.

Son père a immortalisé dans des films de famille les plus beaux moments de sa vie ; tandis que les difficultés de sa mère frappaient l’angle mort de ses images. Aujourd’hui, elle revisite ces images pour raconter une autre histoire : celle d’une femme qui voit son rôle de mère lui enlever peu à peu sa liberté. Projection suivie d’un débat. Dans le cadre du festival Ré·Elles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T20:30:00.000+01:00

