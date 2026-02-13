Projection-débat : Une vie comme une autre, de Faustine Cros, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Projection-débat : Une vie comme une autre, de Faustine Cros Mercredi 18 mars, 18h30 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T20:30:00+01:00

Son père a immortalisé dans des films de famille les plus beaux moments de sa vie ; tandis que les difficultés de sa mère frappaient l’angle mort de ses images. Aujourd’hui, elle revisite ces images pour raconter une autre histoire : celle d’une femme qui voit son rôle de mère lui enlever peu à peu sa liberté. Projection suivie d’un débat. Dans le cadre du festival Ré·Elles.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 41 »}]

Faustine Cros plonge dans les souvenirs filmés et épluche les vidéos de sa propre enfance, couche par couche, jusqu’à ce que la dynamique familiale complexe devienne progressivement visible. projection ados