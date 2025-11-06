PROJECTION DÉBAT Villefranche-de-Rouergue
PROJECTION DÉBAT Villefranche-de-Rouergue jeudi 6 novembre 2025.
PROJECTION DÉBAT
16 boulevard Charles De Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Vivants parmi les vivants (2023 95 mn), film documentaire de Sylvère Petit, suivi d’un échange avec Hélène Roche, éthologue.
À l’heure des crises environnementales et de la séparation grandissante entre les humains et le reste du vivant, des penseurs avant-gardistes inversent la perspective anthropocentrique et osent poser de nouvelles questions.
Vivant parmi les vivants est un long-métrage inter-espèces qui réunit les philosophes Vinciane Despret et Baptiste Morizot à travers l’histoire d’Alba, la chienne de Vinciane, et de Stipa, une jument sauvage de Przewalski.
Hélène Roche, en tant qu’éthologue, a participé au projet documentaire de Sylvère Petit.
Elle partagera cette expérience lors de cette rencontre proposée à l’issue de la projection.
Au Cinéma Ciné Azur Le Vox .
16 boulevard Charles De Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
English :
« Vivants parmi les vivants » (2023 95 mn), documentary film by Sylvère Petit, followed by a discussion with ethologist Hélène Roche.
German :
« Vivants parmi les vivants » (2023 95 min), Dokumentarfilm von Sylvère Petit, gefolgt von einem Gespräch mit Hélène Roche, Ethologin.
Italiano :
« Vivants parmi les vivants » (2023 95 min.), film documentario di Sylvère Petit, seguito da un dibattito con l’etologa Hélène Roche.
Espanol :
« Vivants parmi les vivants » (2023 95 minutos), documental de Sylvère Petit, seguido de un debate con la etóloga Hélène Roche.
L’événement PROJECTION DÉBAT Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)