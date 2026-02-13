Projection – débat : « Wilding Retour à la Nature Sauvage », MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN, Castanet-Tolosan

Projection – débat : « Wilding Retour à la Nature Sauvage » Lundi 16 février, 19h30 MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Haute-Garonne

4 €

Ciné-débat

« Wilding »

Retour à la Nature Sauvage

Ce documentaire raconte l’histoire d’un jeune couple qui mise sur la nature pour assurer l’avenir de son domaine agricole défaillant, vieux de quatre cents ans. Le jeune couple lutte contre des traditions bien ancrées et ose remettre le destin de sa ferme entre les mains de la nature.

Ils arrachent les clôtures, rendent la terre à l’état sauvage et confient son rétablissement à un mélange hétéroclite d’animaux apprivoisés et sauvages.

On voit les capacités de régénération de la nature lorsqu’on la laisse libre. C’est le début d’une grande expérience qui deviendra l’une des plus importantes expériences de ré-ensauvagement en Europe.

Débat animé avec la présence de de Terre de Lien Toulouse…

• Au Ciné 113/Mjc – 4 €

• réalisé par David Allen, 75 mn,

Organisé par le Grenier, tiers-lieu à Castanet Tolosan, retrouvez toutes nos info sur legrenier.cafe

