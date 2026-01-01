Projection-débat Your Name de Makoto Shinkai Campus Igensia Education Paris
CINE FAC est heureux de vous inviter à une nouvelle séance de son cycle
de projection-débat en partenariat avec le Groupe Igensia Education.
L’équipe du Bureau des Arts & de la culture (BDAC) / pôle arts &
culture et CINE FAC vous propose de voir ou revoir le film d’animation
japonais Your Name de Makoto Shinkai.
Le film sera présenté par les étudiantes et étudiants du Groupe Igensia et suivi d’une discussion.
Mardi 20 janvier 2026 à 17H00
Campus Igensia Education
Amphi
12 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris
Métro Louis Blanc
Entrée gratuite, inscription obligatoire via le formulaire disponible ici
Synopsis :
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de
quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo.
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau
de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot
dans un restaurant italien et ses nombreux amis.
À travers ses
rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune
garçon au point qu’elle croit vivre la réalité… Tout bascule
lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les
montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une
jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps
qu’ils accaparent mutuellement.
Quel mystère se cache derrière
ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne
se sont jamais rencontrées ?
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Campus Igensia Education 12, rue Alexandre Parodi 75010 Paris
