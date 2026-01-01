Projection-débat Your Name de Makoto Shinkai Campus Igensia Education Paris

CINE FAC est heureux de vous inviter à une nouvelle séance de son cycle

de projection-débat en partenariat avec le Groupe Igensia Education.

L’équipe du Bureau des Arts & de la culture (BDAC) / pôle arts &

culture et CINE FAC vous propose de voir ou revoir le film d’animation

japonais Your Name de Makoto Shinkai.

Le film sera présenté par les étudiantes et étudiants du Groupe Igensia et suivi d’une discussion.

Mardi 20 janvier 2026 à 17H00

Campus Igensia Education

Amphi

12 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris

Métro Louis Blanc

Entrée gratuite, inscription obligatoire via le formulaire disponible ici

Synopsis :

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de

quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo.

Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau

de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot

dans un restaurant italien et ses nombreux amis.

À travers ses

rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune

garçon au point qu’elle croit vivre la réalité… Tout bascule

lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les

montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une

jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps

qu’ils accaparent mutuellement.

Quel mystère se cache derrière

ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne

se sont jamais rencontrées ?

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

