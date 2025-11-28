Projection-débats Films du Festival AlimenTERRE Café associatif Au Jolivert Cronat

Projection-débats Films du Festival AlimenTERRE

Café associatif Au Jolivert 74 rue de la poste Cronat Saône-et-Loire

L’AMAP de Bourbon-lancy, le groupement d’achat O’GABLY et le café associatif Au Jolivert, en partenariat avec Terre de Liens Nièvre, vous invitent à 2 projections-discussions

issues dans le cadre du Festival AlimenTerre 2025 (plus d’info ci-dessous), le Vendredi 28 novembre 2025

A l’étage, dans notre grande salle sous toit, nous proposons la diffusion de deux films du festival.

Au programme

18h30 ouverture > Pour socialiser et profiter du bar où sont proposées des boissons (dont du vin chaud!).

19h Projection du film Transmettre , suivi d’un temps d’échanges de 30min environ en présence d’un bénévole de Terres de Liens Nièvre.

Une pause aura lieu à la suite de cela. Nous vous proposerons une petite restauration faite maison à prix fixe et des boissons avant la seconde projection.

21h Projection du film Leurs champs du cœur , suivie d’une discussion autour de ce film et des enjeux qu’il soulève.

30aine de places disponibles, n’hésitez pas à réserver à aujolivert@gmail.com et à inviter vos ami-es. Séances à prix libre (vous donnez le montant que vous pouvez ou voulez).

Film 19h Transmettre 52min

Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Rutzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l’œuvre de Monique et Francis. Mais Francis a 67 ans l’heure de la retraite a sonné´. Il faut donc “transmettre” pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Leur fille unique ne sera pas agricultrice. Alors, a` qui “transmettre” ? Comment s’assurer que le combat d’une vie perdure ? Transmettre présente une histoire singulière et universelle a` la fois, un moment crucial ou` se construisent les systèmes agricoles de demain, et avec eux, notre vision du monde.

Un film de Jérôme Zindy ORAGE Films, WIDE Productions et Vosges TV 2025 Français

Film 21h Leurs champs du cœur 76min

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour celles et ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ? C’est cette question apparemment insoluble qui sert de point de départ à un tour de France auprès de 15 agriculteurs et agricultrices qui nous parlent de leurs difficultés, des solutions possibles, de la beauté du métier aussi. A cœurs ouverts, ils nous livrent dans Leurs champs du cœur des témoignages sincères, touchants, qui donnent envie de se mettre en mouvement pour, collectivement, améliorer notre manière de nous nourrir.

Un film de Mickaël Denis-Shi Mimiozart 2025 Français

Au plaisir de vous voir et de partager ces séances avec vous!

___________________________________

Festival AlimenTerre c’est quoi ? Autour d’une sélection de films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation. Coordonné par le CFSI, le Festival ALIMENTERRE est organisé par plus de 3 900 organisations lycées, cinémas, associations, collectivités territoriales, fermes, etc. 44 structures nationales sont partenaires de l’évènement. Toute organisation qui souhaite informer et sensibiliser les citoyens des enjeux alimentaires locaux et mondiaux peut organiser un ou plusieurs évènements en partenariat avec d’autres structures de son territoire .

Café associatif Au Jolivert 74 rue de la poste Cronat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté aujolivert@gmail.com

