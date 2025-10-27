Projection « Délicieux » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux
Projection du film des adhérents « Délicieux » de Eric Besnard (2021 France), dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation, suivi d’une matinée festive pour les 15 ans du Festival.
Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com
English :
Screening of the members’ film « Délicieux » by Eric Besnard (2021 France), as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation, followed by a festive matinee to celebrate the Festival’s 15th anniversary.
German :
Vorführung des Mitgliederfilms « Délicieux » von Eric Besnard (2021 Frankreich) im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation, gefolgt von einer festlichen Matinee zum 15-jährigen Bestehen des Festivals.
Italiano :
Proiezione del film dei soci « Délicieux » di Eric Besnard (2021 Francia), nell’ambito del 15° Festival Cinéma et Réconciliation, seguita da una mattinata di festa per celebrare il 15° anniversario del Festival.
Espanol :
Proyección de la película de los miembros « Délicieux » de Eric Besnard (2021 Francia), en el marco del 15º Festival Cinéma et Réconciliation, seguida de una mañana festiva para celebrar el 15º aniversario del Festival.
