Projection Démocratie(s) ? Espace culturel Marcel Launay Bréhal

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 20:30:00
2026-01-31
Le Collectif Citoyen de Bréhal vous invite à la projection du film Démocratie(s) , suivie d’un temps d’échange autour d’un verre offert. .
Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 24 48 11 69 collectif@citoyenbrehal.fr
