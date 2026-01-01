Projection Démocratie(s) ? Espace culturel Marcel Launay Bréhal

Projection Démocratie(s) ?

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 20:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Le Collectif Citoyen de Bréhal vous invite à la projection du film Démocratie(s) , suivie d’un temps d’échange autour d’un verre offert. .

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 24 48 11 69 collectif@citoyenbrehal.fr

