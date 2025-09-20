Projection des capsules vidéo « 40 ans, 40 œuvres » Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine Agde

Projection des capsules vidéo « 40 ans, 40 œuvres » 20 et 21 septembre Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Projections vidéo – Témoignages autour de l’exposition « 40 ans, 40 œuvres »

Tout au long de ces deux journées, l’auditorium du musée diffusera des capsules vidéo présentant les témoignages de 40 personnes évoquant les 40 œuvres sélectionnées pour l’exposition « 40 ans, 40 œuvres ».

Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine Avenue des Hallebardes, 34300 Agde, France Agde 34300 Cap d’Agde Hérault Occitanie 0467946960 https://www.museecapdagde.com Constitué de collections issues du milieu marin, fluvial ou lagunaire, le musée de l’Ephèbe est le reflet de plus de 3.000 ans d’histoire des populations et des échanges méditerranéens. Le parcours est organisé en 4 départements : – Département moderne ; – Département de la navigation antique ; – Département des Bronzes ; – Département protohistoire et préhistoire. Les techniques de fouilles sous-marines. Les œuvres d’art antiques. Epaves médiévales et post-médiévales, la navigation aux XVIe – XVIIIe siècles, dont l’épave de la Jeanne Elisabeth, brick suédois ayant fait naufrage en 1755, fouillé à partir de 2008. L’accès au Musée de l’Éphèbe : Vous arrivez par l’autoroute A9 : Sortie n°34 Agde-Pézenas, puis direction Cap d’Agde. Vous arrivez par l’autoroute A75 : Sortie Agde et direction Agde Puis au rond-point de l’échangeur Agde-Pézenas, 2e sortie direction Cap d’Agde. Après le pont au-dessus du fleuve Hérault, prendre la 2e sortie : Cap d’Agde. Vous arrivez de Sète par la RN112 : Après la traversée de Marseillan-plage, prendre l’embranchement Cap d’Agde / A9 Puis 500 m plus loin, prendre la 2e sortie : Cap d’Agde. Dans le Cap d’Agde : Rester sur la voie centrale et suivre la direction Centre-port / Avant-port / plage de la Roquille Au rond-point (face à la station-essence Agip), prendre la 3e sortie (à gauche), direction musée de l’éphèbe / la Roquille Au 2e rond-point, prendre la 4e sortie (tour complet du rond-point) Juste après la passerelle tournez à droite, puis tout droit jusqu’au parking près de l’église. Parkings Plusieurs parkings demeurent gratuits autour d […]

© Jérôme Bosc, Direction de la Communication, Ville d’Agde