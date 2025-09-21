Projection des courts-métrages réalisés à Moret-sur-Loing et Veneux-Les Sablons Cineparadis Fontainebleau
Projection des courts-métrages réalisés à Moret-sur-Loing et Veneux-Les Sablons Dimanche 21 septembre, 19h30 Cineparadis Seine-et-Marne
Entrée : 6 €.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T19:30:00 – 2025-09-21T21:30:00
Fin : 2025-09-21T19:30:00 – 2025-09-21T21:30:00
Projection des courts-métrages réalisés à Moret-sur-Loing et Veneux-Les Sablons pendant les 3 Journées européennes du patrimoine.
Séance d’échange entre les équipes des films et le public à l’issue de la projection.
Cineparadis 10 Av. du Maréchal de Villars, 77300 Fontainebleau, France Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
