Projection Des destins et des lieux Frasne

Projection Des destins et des lieux

Lieu à préciser ultérieurement Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Projection Des destins et des lieux par la Cie Arthemus. Projection présentée et commentée par la réalisatrice Ana-Maria Bell. .

Lieu à préciser ultérieurement Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

