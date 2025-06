Projection des films des étudiants de La Poudrière Cinéma Le Navire Valence 3 juillet 2025 20:00

Drôme

Projection des films des étudiants de La Poudrière Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Projection de l’ensemble des films des étudiants de La Poudrière réalisés au cours de l’année 2024-2025.

.

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Screening of all films made by La Poudrière students between 2024 and 2025.

German :

Vorführung aller Filme der Studenten von La Poudrière, die im Zeitraum 2024-2025 entstanden sind.

Italiano :

Proiezione di tutti i film realizzati dagli studenti de La Poudrière tra il 2024 e il 2025.

Espanol :

Proyección de todas las películas realizadas por los alumnos de La Poudrière entre 2024 y 2025.

L’événement Projection des films des étudiants de La Poudrière Valence a été mis à jour le 2025-06-20 par Valence Romans Tourisme