Projection des films Le Chant des Forêts et le Quai des Brumes La Baume-d’Hostun

Projection des films Le Chant des Forêts et le Quai des Brumes

Salle des fêtes La Baume-d’Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 22:15:00

Date(s) :

2026-02-13

Pour ces deux séances, un intervenant sera présent afin de nous plonger plus au coeur du monde merveilleux de la nature pour Le chant des forêts et une présentation globale pour Le quai des brumes .

Venez nombreux!

.

26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

For these two sessions, a speaker will be on hand to take us deeper into the wonderful world of nature for Le chant des forêts , and a global presentation for Le quai des brumes .

We look forward to seeing you there!

