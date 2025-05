Projection « Des goûts de lutte » et Dédicace de Emmanuelle Reungoat – cinéma l’arlequin Nyons, 22 juin 2025 19:00, Nyons.

Projection du film documentaire Des goûts de lutte réalisé par Emmanuelle Réungoat et Pierre-Olivier Gaumin durée 58min

20h15 débat autour du film.

21h dédicace et vente des livres.

cinéma l’arlequin 28 Place de la Libération

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

English :

Screening of the documentary film Des goûts de lutte directed by Emmanuelle Réungoat and Pierre-Olivier Gaumin running time 58min

8:15pm discussion of the film.

9pm book signing and sale.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Des goûts de lutte, Regie: Emmanuelle Réungoat und Pierre-Olivier Gaumin Dauer: 58min

20.15 Uhr Diskussion über den Film.

21 Uhr Signierstunde und Verkauf der Bücher.

Italiano :

Proiezione del film documentario Des goûts de lutte, diretto da Emmanuelle Réungoat e Pierre-Olivier Gaumin, durata 58 minuti

ore 20.15 dibattito sul film.

ore 21.00 firma e vendita del libro.

Espanol :

Proyección del documental Des goûts de lutte dirigido por Emmanuelle Réungoat y Pierre-Olivier Gaumin duración 58min

20.15 h Debate sobre la película.

21.00 h Firma y venta de libros.

