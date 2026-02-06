Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage Station d’Artouste Laruns

Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage

Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. .

Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage

L’événement Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage Laruns a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées