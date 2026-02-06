Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage Station d’Artouste Laruns
Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage Station d’Artouste Laruns mercredi 25 février 2026.
Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage
Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. .
Station d’Artouste Maison de Fabrèges 2ème étage Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage
L’événement Projection Dessin Animé Le Robot Sauvage Laruns a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées